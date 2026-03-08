Nella casa circondariale Di Lorenzo ad Agrigento, la sezione femminile ha allestito uno spettacolo teatrale dedicato alle donne di Sicilia, trasformando le mura del carcere in un palcoscenico. L’evento, intitolato Un omaggio alle donne di Sicilia, si è svolto in occasione della Giornata Internazionale della Donna, coinvolgendo le detenute in un’iniziativa culturale che ha rivisitato figure femminili della tradizione siciliana.

La sezione femminile della casa circondariale Di Lorenzo ad Agrigento ha trasformato le mura del carcere in una scena teatrale dedicata alle donne di Sicilia, celebrando la Giornata Internazionale della Donna con un evento intitolato Un omaggio alle donne di Sicilia. Le studentesse dell’Istituto Ambrosini–Martin Luther King, attive all’interno dell’istituto di istruzione superiore, hanno messo in scena storie reali e simboliche attraverso il teatro e la poesia. L’iniziativa, guidata dalla docente Giovanna Danile e sostenuta dalla dirigente Mirella Vella, ha unito detenute, educatori e rappresentanti istituzionali in un momento di condivisione culturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teatro alle sbarre: le detenute rivivono eroine siciliane

