Tutto pronto per il convegno Oltre le Sbarre | L’Istruzione come Ponte per la Libertà

Il 23 aprile 2026 si terrà un convegno presso Palazzo Caracciolo di Avellino, sede della Provincia, intitolato “Oltre le Sbarre: L’Istruzione come Ponte per la Libertà”. L’evento è stato organizzato dalla dottoressa Giulia Perfetto e vedrà la partecipazione di professionisti del settore, con l’obiettivo di approfondire il ruolo dell’istruzione nel percorso di reinserimento. La giornata prevede interventi e discussioni rivolte a un pubblico interessato alle tematiche carcerarie e formative.

Palazzo Caracciolo di Avellino, 23 aprile 2026 Il 23 aprile 2026, presso Palazzo Caracciolo di Avellino, sede della Provincia, si svolgerà il convegno “Oltre le Sbarre: L’Istruzione come Ponte per la Libertà”, organizzato dalla dottoressa Giulia Perfetto. Un importante momento di riflessione e.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Avellino, tutto pronto per il convegno “Oltre le Sbarre: L’Istruzione come Ponte per la Libertà”Palazzo Caracciolo di Avellino, 23 aprile 2026 Il 23 aprile 2026, presso Palazzo Caracciolo di Avellino, sede della Provincia, si svolgerà il... Perché la parola “libertà” è stata vietata all’Olimpico? “Era tutto pronto, poliziotti più sorpresi di noi”. Le accuse a Lotito“Domenica sera eravamo in Tribuna Tevere, all’Olimpico, per montare la coreografia per Lazio-Milan. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tutto pronto per il primo Festival della Custodia: il territorio si racconta attraverso chi se ne prende cura; È tutto pronto per la finale del Red Bull Frista; È tutto pronto per il Ref41, il programma presentato a Villa Almone; Tutto pronto per la 24esima edizione della Maratona! Il via domani mattina alle 8:15 da Corso Sempione, traguardo in Piazza del Duomo. Tutto pronto per il Reggio Calabria Street Food Fest 2026Redazionale da Tempostretto.it ... msn.com Tutto pronto per il Salone del Mobile 2026: il design torna a conquistare MilanoDal salone del mobile 2026 agli eventi del Fuorisalone: a Milano la settimana del design diventa osservatorio di un sistema in trasformazione ... exibart.com AD EBOLI TUTTO PRONTO PER “LIRIKA MUSIKFEST” Eboli si prepara ad accogliere la magia della grande musica Giovedì 23 aprile, alle ore 20:00, la Sala Concerti San Lorenzo ospiterà “Lirika Musikfest”, un evento dedicato agli amanti dell’opera e non s facebook