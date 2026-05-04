Medicina il Consiglio di Stato respinge l’appello contro la sentenza del Tar sul semestre aperto

Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Tar del Lazio riguardante il semestre aperto per la facoltà di Medicina, respingendo l’appello presentato contro la sentenza precedente. La questione riguarda le modalità di accesso e lo svolgimento delle attività didattiche nel corso di studio. La decisione si basa su quanto stabilito dalla magistratura amministrativa in relazione alle norme vigenti in materia.

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello contro la decisione del Tar del Lazio sul semestre aperto per la facoltà di Medicina. Il Tar del Lazio aveva respinto i ricorsi relativi alle modalità con le quali, a partire da quest’anno, erano selezionati gli studenti dopo l’approvazione della riforma dell’accesso voluta dalla ministra dell’Università e ricerca, Anna Maria Bernini. Il Consiglio di Stato ha stabilito che “ l’ordinanza impugnata, ampiamente motivata, resiste alle censure formulate in sede di appello cautelare “. Il Tar del Lazio, tra i mesi di marzo e aprile, aveva respinto le domande cautelari sui ricorsi perché il nuovo sistema non presenta irregolarità.🔗 Leggi su Lapresse.it

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