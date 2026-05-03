Durante la cerimonia di premiazione a Madrid, Alexander Zverev ha dichiarato che Sinner è attualmente il giocatore più forte del mondo, aggiungendo che non vede possibilità di vittoria per gli avversari. Dopo aver perso la finale in due set, il tennista tedesco si è scusato per non aver mostrato il suo miglior livello in quella giornata. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-1, 6-2.

“Sono dispiaciutissimo per la finale, scusatemi. Oggi non era la mia miglior giornata “. È cominciato così il discorso in mezzo al campo di Alexander Zverev, uscito sconfitto dalla finale di Madrid con il punteggio di 6-1, 6-2 contro Jannik Sinner. Una finale in cui il tedesco sembrava non esser nemmeno sceso in campo. Merito anche dello strapotere fisico e tecnico di Sinner, a cui poi Zverev si è rivolto con grande onestà e parole forti: “Congratulazioni a Jannik, è di gran lunga il migliore del mondo in questo momento. Non c’è chance per quasi nessuno di noi”. Infine anche un pensiero per il team del numero uno al mondo, con la solita ironia: “State facendo un gran lavoro, ma magari al Roland Garros concedetevi una pausa”, ha dichiarato Zverev scherzando.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Zverev si inchina al re: “Sinner oggi è di gran lunga il migliore del mondo. Non c’è chance per nessuno”

Le prime parole di Zverev dopo la sconfitta contro Jannik Sinner a Miami “HO PERSO PER QUESTO…”

Notizie correlate

Sinner-Zverev oggi in semifinale al Miami Open 2026, a che ora si gioca e dove vederla in TVJannik Sinner affronta Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 di Miami.

Monaco: “Spero Sinner-Zverev sia una partita lunga per un motivo. Il tedesco ha il tennis per provarci”Tanta carne al fuoco nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti...

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: Sinner è il principe dei Masters 1000. Oggi la finale a Madrid contro Zverev.

Zverev si inchina al re: Sinner oggi è di gran lunga il migliore del mondo. Non c’è chance per nessunoSono dispiaciutissimo per la finale, scusatemi. Oggi non era la mia miglior giornata. È cominciato così il discorso in mezzo al campo di Alexander Zverev, uscito sconfitto dalla finale di Madrid con ... ilfattoquotidiano.it

Atp Madrid, Sinner batte Zverev ed è il primo giocatore a vincere 5 Masters 1000 di filaLeggi su Sky TG24 l'articolo Atp Madrid, Sinner batte Zverev ed è il primo giocatore a vincere 5 Masters 1000 di fila ... tg24.sky.it