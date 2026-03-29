Rupert Everett ha annunciato di essere convolato a nozze con il suo compagno Henrique al Camden Town Hall di Londra alla fine del 2024. La cerimonia si è svolta in modo privato e senza annunci ufficiali precedenti. Everett ha dichiarato di aver sempre odiato i matrimoni, ma di aver deciso di sposare Henrique in modo inaspettato. La notizia è stata resa pubblica recentemente.

Rupert Everett ha rivelato di essere convolato a nozze con il compagno Henrique al Camden Town Hall di Londra, in gran segreto a fine 2024. La coppia ha celebrato l’unione con un semplice pranzo in un ristorante italiano del luogo. «Ho sempre odiato i matrimoni – ha esordito Everett -. Piuttosto preferisco i funerali. Ma quando raggiungi una certa età. ho visto tante coppie gay far fronte a diversi problemi, quindi si tratta più di pensare al futuro, visto che stiamo insieme da molto tempo ormai». L’attore, nonostante la sua riluttanza per i matrimoni, aveva dichiarato in un’intervista rilasciata proprio nel 2020 al The Times: «Sposerei il mio fidanzato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Henrique, il marito di Rupert Everett: “Ho sempre odiato i matrimoni, ma non sai mai cosa può succedere”

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