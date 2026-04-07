L’Italia torna al centro dell’attenzione dopo aver ottenuto il ripescaggio ai Mondiali, suscitando nuovamente discussioni sul regolamento Fifa e sulla situazione dell’Iran. La questione riguarda le modalità di partecipazione alle competizioni internazionali e le decisioni prese dai vertici calcistici. La ripresa di questo tema avviene a pochi giorni dalla conclusione delle qualificazioni, mentre il dibattito pubblico si concentra sulle procedure e sulle eventuali implicazioni di tali scelte.

Dopo ogni esclusione, la stessa storia si ripete. L’ Italia resta fuori dai Mondiali e, puntuale, riemerge il dibattito sul possibile ripescaggio. Era accaduto già prima di Qatar 2022, sta succedendo di nuovo dopo il fallimento nei playoff contro la Bosnia. Questa volta, a riaccendere le speranze – più teoriche che reali – è la situazione dell’ Iran e l’ambiguità del regolamento FIFA. Il quadro normativo, infatti, lascia spazio a interpretazioni. L’articolo 6.7 del regolamento della Coppa del Mondo 2026 stabilisce che, in caso di ritiro o esclusione di una nazionale qualificata, sarà la FIFA a decidere “a propria esclusiva discrezione ” come intervenire, incluso l’eventuale inserimento di un’altra squadra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Italia ripescata ai Mondiali, riecco il tormentone: la situazione dell’Iran e il regolamento Fifa

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