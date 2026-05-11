Nel forlivese, il consultorio familiare ha registrato quasi 35.000 prestazioni nel corso dell’ultimo anno, con oltre 13.000 persone assistite. I dati indicano un incremento dei giovani utenti che si rivolgono ai servizi, oltre alle attività legate alle gravidanze. Le prestazioni spaziano tra consulti e supporto in diverse aree legate alla salute e alla famiglia. La struttura continua a rappresentare un punto di riferimento per la comunità locale.

Forlì, 11 maggio 2026 - Quasi 35mila prestazioni in un anno e oltre 13mila persone seguite nel Forlivese. I numeri dei Consultori familiari dell’Ausl Romagna raccontano un servizio che negli anni ha allargato sempre di più il proprio raggio d’azione: non soltanto gravidanza e maternità, ma anche adolescenti, prevenzione e percorsi contro la violenza di genere. I consultori, con 43 sedi in tutta la Romagna, sono uno dei servizi territoriali più utilizzati, accessibili gratuitamente, sia tramite appuntamento telefonico sia recandosi direttamente nelle strutture. Crescono anche gli accessi agli Spazi Giovani e Giovani Adulti, dedicati soprattutto agli adolescenti: nel Forlivese sono stati 2.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Consultorio familiare: non solo gravidanze, aumentano i giovani utenti

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