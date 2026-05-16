Il sindaco di Modena ha riferito che un uomo sospettato di aver compiuto un attentato è stato fermato dalla folla prima dell'intervento delle forze dell'ordine. La premier ha dichiarato che il responsabile deve essere ritenuto responsabile delle sue azioni. Il presidente del Consiglio sta monitorando la situazione e mantiene i contatti con i ministri competenti, tra cui quello dell’Interno e il sottosegretario alla Presidenza, in relazione agli sviluppi dell’incidente.

AGI - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue con la massima attenzione quanto accaduto a Modena ed è in costante contatto con il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi. L'attentatore di Modena aveva secondo alcuni testimoni un coltello in mano ed è stato fermato da quattro-cinque passanti che lo hanno inseguito aiutando le forze dell'ordine. Lo ha spiegato alla stampa locale il sindaco di Modena Massimo Mezzetti. "Voglio ringraziare questi cittadini, hanno avuto coraggio e grande senso civico - ha detto in sindaco - il mio ringraziamento forte va a loro in questo drammatico momento". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il sindaco di Modena, "attentatore fermato dalla folla". Meloni: "Il responsabile risponda...

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Auto sulla folla a Modena, diversi feriti. Fermato un uomoAGI - Un grave incidente ha sconvolto il centro di Modena oggi pomeriggio, quando un'auto ha travolto a tutta velocità un gruppo di pedoni in via...

Auto sulla folla a Modena, otto feriti. Fermato un uomo: ha accoltellato un passanteAGI - Un grave incidente ha sconvolto il centro di Modena oggi pomeriggio, quando un'auto ha travolto a tutta velocità un gruppo di pedoni in via...

Fonti di Palazzo Chigi: il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue con la massima attenzione quanto accaduto a Modena ed è in costante contatto con il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e con il sottosegretario alla Presidenza del Consig x.com

Modena, auto travolge passanti e guidatore accoltella una persona: decine di feriti, due gravi reddit

Le parole del sindaco di Modena: Dai video sembra un gesto deliberatoL’uomo che si è lanciato con l'auto contro i pedoni è attualmente in Questura sotto interrogatorio È troppo presto per supposizioni, ha sottolineato il sindaco ... rainews.it

Modena, sindaco: Uomo alla guida è in questura sotto interrogatorio(LaPresse) Non ho particolari sull’identità dell’uomo che era alla guida dell’auto, anche se alcuni testimoni mi hanno riferito che si tratterebbe di una persona ... ilmattino.it