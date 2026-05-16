Nel cuore di Modena, oggi pomeriggio, un'auto ha investito diversi pedoni in via Emilia Centro provocando otto feriti. Poco dopo, è stato fermato un uomo che aveva anche ferito un passante con un coltello. La polizia ha arrestato l’individuo e sta indagando sull’accaduto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato i feriti in ospedale. La dinamica dell’incidente e i motivi dell’aggressione sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità.

AGI - Un grave incidente ha sconvolto il centro di Modena oggi pomeriggio, quando un'auto ha travolto a tutta velocità un gruppo di pedoni in via Emilia Centro. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo si è scontrato inizialmente con un'altra vettura proveniente da Largo Garibaldi, terminando poi la sua corsa contro la vetrina di un negozio di abbigliamento. Il bilancio dell'incidente parla di diversi passanti travolti e rimasti feriti, alcuni dei quali verserebbero in condizioni gravi. Sul posto è immediatamente accorso un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine e di mezzi di soccorso per prestare le prime cure e mettere in sicurezza l'area. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Auto sulla folla a Modena, otto feriti. Fermato un uomo: ha accoltellato un passante

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