Il sindacato di polizia | Compatibile con attentato

Le autorità stanno indagando su un episodio avvenuto nel pomeriggio a Modena, di cui si stanno ancora chiarendo le cause. Un sindacato di polizia ha commentato la situazione, definendola compatibile con un attentato. Le forze dell’ordine stanno svolgendo accertamenti per raccogliere prove e ricostruire la dinamica dei fatti. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla natura dell’evento o sui soggetti coinvolti. Le indagini proseguono senza che siano state fatte dichiarazioni ufficiali più approfondite.

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