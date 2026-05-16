Il sindacato di polizia | Compatibile con attentato
Le autorità stanno indagando su un episodio avvenuto nel pomeriggio a Modena, di cui si stanno ancora chiarendo le cause. Un sindacato di polizia ha commentato la situazione, definendola compatibile con un attentato. Le forze dell’ordine stanno svolgendo accertamenti per raccogliere prove e ricostruire la dinamica dei fatti. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla natura dell’evento o sui soggetti coinvolti. Le indagini proseguono senza che siano state fatte dichiarazioni ufficiali più approfondite.
Le indagini per capire cosa sia accaduto questo pomeriggio a Modena sono ancora in corso di accertamento. L’appartamento di Salim El Koudri è stato perquisito dagli investigatori e si attendono le risultanze delle operazioni, mentre lui si trova ancora in Questura sotto interrogatorio. Le due persone più gravi investite dal 31enne di origine marocchina si trovano, invece, ricoverate a Bologna in condizioni gravissime. Le ipotesi sono tutte sul tavolo, niente viene escluso nelle indagini in corso d’opera ma i racconti dei testimoni che hanno vissuto in diretta l’accaduto rimandano inevitabilmente a quanto già vissuto in Europa, come in Francia e in Germania. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Cartellino rosso per Soulé: posta sui social una canzone contro gli agenti e il sindacato di polizia protesta con la Roma
Agenti aggrediti dai detenuti. Il sindacato di polizia penitenziaria: "Servono interventi concreti"Un agente aggredito nel carcere pavese di Torre del Gallo, un altro durante un servizio di scorta al Tribunale per i minorenni di Brescia.
Al 3°Reparto Mobile della Polizia di Stato di Milano con gli amici del Sindacato di Polizia Siulp Lombardia e Siulp Milano e Alessandro Stefanì ho assistito e partecipato al corso di formazione del protocollo operativo di difesa Bjj4police e premiato i ragazzi pre facebook
Il Ministro dell'Interno Piantedosisarà anche a Lecce presso la Prefettura nel pomeriggio di domani. Il Siap, il sindacato di polizia, chiede maggiore attenzione nel panorama della provincie pugliesi ed in particolare in Terra d'Otranto x.com
Modena, il sindacato di polizia: Compatibile con un attentatoIl ministro dell’Interno ha telefonato al sindaco di Modena. Pianese: Il rischio dei cosiddetti lupi solitari purtroppo è molto concreto ... ilgiornale.it
Torino scommette sulle criptovalute: in piazza Solferino il primo polo in Italia sui Bitcoin reddit
POZZUOLI/ Le paure dei vigili a Licola Mare: scontro con il sindacato di PoliziaI TIMORI – Secondo la Municipale a Licola ci sarebbero una serie di criticità che metterebbero a rischio l’incolumità dei caschi bianchi, chiamati ad operare senza dispositivi di protezione individua ... cronacaflegrea.it