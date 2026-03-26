Matias Soulé, giocatore della Roma di 22 anni, si trova al centro di una polemica dopo aver condiviso sui social un brano del rapper romano Ince intitolato “1312”. La pubblicazione ha scatenato la reazione del sindacato di polizia, che ha contestato il contenuto, ritenuto offensivo e ostile nei confronti delle forze dell’ordine. La vicenda ha suscitato attenzione nel mondo sportivo e sui social network.

Guai in vista per Matias Soulé, che ha fatto arrabbiare il sindacato di Polizia. Secondo le motivazioni, il calciatore 22enne della Roma ha pubblicato sui social il brano“1312” del rapper romano Ince, considerata un messaggio ostile alle forze dell’ordine. E così il segretario del Siulp, Felice Romano, si è fatto sentire sull’accaduto e ha commentato la vicenda: «Siamo allibiti perché tutti sanno cosa significa il numero 1312, che è appunto il titolo della canzone, se così possiamo definirla, del post. Ammetto fieramente di non conoscere questa sequela di parole il cui senso è un chiaro attacco alle forze dell’ordine, oltre a frasi che definire oscene e vergognose è il minimo». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Cartellino rosso per Soulé: posta sui social una canzone contro gli agenti e il sindacato di polizia protesta con la Roma

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