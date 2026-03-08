Agenti aggrediti dai detenuti Il sindacato di polizia penitenziaria | Servono interventi concreti

Due agenti sono stati aggrediti recentemente: uno nel carcere di Torre del Gallo, in provincia di Pavia, e l’altro durante un servizio di scorta al Tribunale per i minorenni di Brescia. Il sindacato di polizia penitenziaria chiede interventi concreti per affrontare la situazione. Le aggressioni sono avvenute in momenti diversi e in luoghi distinti, coinvolgendo agenti impegnati in attività di vigilanza e sicurezza.

Un agente aggredito nel carcere pavese di Torre del Gallo, un altro durante un servizio di scorta al Tribunale per i minorenni di Brescia. Altri due episodi ai danni del personale della polizia penitenziaria di Pavia, denunciati dal Sappe (Sindacato autonomo polizia penitenziaria), che si aggiungono ai molti precedenti. "Durante il servizio – riferisce Alfonso Greco, segretario Sappe per la Lombardia – un detenuto ha improvvisamente aggredito un agente che stava svolgendo attività all'interno del reparto. Dopo averlo minacciato verbalmente, il detenuto lo ha spinto contro il muro, afferrandolo per il collo e colpendolo con un calcio all'inguine, mentre il poliziotto tentava di mettere in sicurezza l'intermezzo della sezione".