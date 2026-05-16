Il sabato da incubo di Bezzecchi La caduta in qualifica e una Sprint anonima | Martin aveva un altro passo

Da oasport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sabato di Marco Bezzecchi a Barcellona si è rivelato difficile. Dopo un venerdì che aveva fatto sperare in un buon risultato, la giornata si è complicata con una caduta durante le qualifiche. La sua prestazione nella Sprint è stata deludente, senza riuscire a ottenere un buon piazzamento. Nel frattempo, il pilota di un’altra squadra ha mostrato un passo più rapido rispetto a lui. La giornata si è conclusa con molte difficoltà per il motociclista italiano.

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Dopo un venerdì tutto sommato abbastanza promettente, quest’oggi ha improvvisamente preso una brutta piega il weekend di Marco Bezzecchi a Barcellona. Il pilota romagnolo dell’Aprilia, presentatosi da leader del Mondiale MotoGP alla vigilia del sesto round stagionale, è incappato infatti in una brutta qualifica (12° su 12 partecipanti al Q2 in seguito ad una caduta) non andando poi oltre un deludente nono posto nella Sprint pomeridiana. Il vero problema non è tanto il risultato odierno, quanto la sensazione di non avere il potenziale per puntare ad una grande rimonta in vista della gara domenicale che assegnerà i punti pesanti. Il circuito... 🔗 Leggi su Oasport.it

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