Il sabato da incubo di Bezzecchi La caduta in qualifica e una Sprint anonima | Martin aveva un altro passo

Il sabato di Marco Bezzecchi a Barcellona si è rivelato difficile. Dopo un venerdì che aveva fatto sperare in un buon risultato, la giornata si è complicata con una caduta durante le qualifiche. La sua prestazione nella Sprint è stata deludente, senza riuscire a ottenere un buon piazzamento. Nel frattempo, il pilota di un’altra squadra ha mostrato un passo più rapido rispetto a lui. La giornata si è conclusa con molte difficoltà per il motociclista italiano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui