MotoGP Austin Martin vince la Sprint | Bagnaia secondo caduta per Bezzecchi

Nella Sprint Race del Gran Premio delle Americhe, Jorge Martin ha conquistato la vittoria, arrivando davanti a Francesco Bagnaia, che ha concluso secondo. Durante la gara, Bezzecchi è caduto, mentre Martin ha superato Bagnaia all’ultima curva del circuito di Austin.

Colpo di scena nella Sprint Race del Gran Premio delle Americhe: a vincere è Jorge Martin, che conquista il primo successo stagionale superando Francesco Bagnaia all’ultima curva sul circuito di Austin. Il pilota Aprilia firma una gara solida e aggressiva, riuscendo a beffare la Ducati del campione italiano proprio nel finale. Bagnaia chiude secondo, con qualche rimpianto ma anche segnali positivi dopo un avvio di stagione complicato. Bezzecchi cade mentre è in lotta per il podio. Completa il podio Pedro Acosta su KTM, favorito dalla caduta di Marco Bezzecchi, scivolato a tre giri dalla fine mentre occupava la terza posizione e provava a rientrare sui primi due. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - MotoGP Austin, Martin vince la Sprint: Bagnaia secondo, caduta per Bezzecchi Articoli correlati Bezzecchi spreca, Martin attacca nel finale Bagnaia e vince la Sprint di AustinMarco Bezzecchi finisce sull'asfalto, mentre Jorge Martin gioca d’azzardo con la gomma media al posteriore. MotoGP, Martin vince la Sprint ad Austin: sorpasso su Bagnaia all’ultimo giroJorge Martin torna al successo in MotoGP e lo fa vincendo la Sprint Race del Gran Premio delle Americhe. Contenuti utili per approfondire MotoGP Austin Temi più discussi: Bezzecchi: 'Ad Austin per continuare il trend positivo'. Martin: 'Piedi per terra'; Rinascita Martin: vince la Sprint di Austin beffando Bagnaia e balza in testa al Mondiale; MotoGP | GP Austin, Martin: Dobbiamo rimanere con i piedi per terra; MotoGp del Brasile: vince Bezzecchi davanti a Martin, è doppietta Aprilia. Sprint Gp Austin: Martin rimonta, brucia Bagnaia, vince e cade. Caduti Marquez, Diggia e BezzecchiIl racconto in diretta della Gara Sprint del GP delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGP. Si corre sul Circuito di Austin, Texas. Sono previsti 10 giri. Partenza in programma ... sport.virgilio.it MotoGP: Austin, Martin vince la Sprint Race, Di Giannantonio conquista la pole, ecco la griglia di partenzaJorge Martin (Aprilia) ha vinto la Sprint Race sul circuito di Austin, classe MotoGP. Al secondo posto Francesco Bagnaia (Ducati), seguito da Pedro Acosta (Ktm). Lo stesso Martin è poi incappato in un ... napolimagazine.com MOTOGP - LONG LAP PENALTY A MARC MARQUEZ PER L'INCIDENTE CON FABIO DI GIANNANTONIO #MemasGP #MGP #MotoGP #Motomondiale #AmericasGP #Austin #Marquez #MarcMarquez93 #MarcMarquez #MM93 #Ducati #DucatiCorse #V - facebook.com facebook MotoGP a Austin: Martin (Aprilia) vince la Sprint Race x.com