Il rilancio di Palazzo Rosso Operai al lavoro al piano terra per la nuova pavimentazione

Lavori di restauro sono in corso nel palazzo storico, con operai impegnati al piano terra per la posa di una nuova pavimentazione. Da tempo, si stanno svolgendo interventi sui quattro piani dell’edificio, che si avvicina alla riapertura al pubblico. Le attività di cantiere continuano senza sosta, con l’obiettivo di completare i lavori e restituire il complesso alla città. La struttura, chiusa da diversi mesi, sta ricevendo interventi di manutenzione e miglioramenti strutturali.

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