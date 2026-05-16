Il rilancio di Palazzo Rosso Operai al lavoro al piano terra per la nuova pavimentazione
Lavori di restauro sono in corso nel palazzo storico, con operai impegnati al piano terra per la posa di una nuova pavimentazione. Da tempo, si stanno svolgendo interventi sui quattro piani dell’edificio, che si avvicina alla riapertura al pubblico. Le attività di cantiere continuano senza sosta, con l’obiettivo di completare i lavori e restituire il complesso alla città. La struttura, chiusa da diversi mesi, sta ricevendo interventi di manutenzione e miglioramenti strutturali.
di Daniele Rosi Proseguono spediti i lavori dei quattro piani di Palazzo Rosso, che dopo diverso tempo si avvicina a riaprire le proprie porte alla città. Lo storico edificio, come ricordato più volte dalla sindaca Serena Arrighi, diventerà la casa della cultura cittadina. I lavori, con risorse del Bando Periferie e fondi comunali, prevedono non solo il classico recupero edilizio con miglioramento sismico, ma anche una riqualificazione degli spazi e riuso per i servizi culturali. Nei quattro piani dell’edificio, dal piano terra al terzo piano, troveranno spazio i locali della biblioteca civica ‘Lodovici’, che tornerà così nella sua vecchia sede, anche se in questo caso con una veste del tutto nuova. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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