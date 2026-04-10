Due operai sono deceduti a Palermo dopo essere caduti da una gru durante un intervento in un cantiere situato in via Ruggero Marturano. I lavoratori si trovavano al decimo piano e sono precipitati quando il carrello sul quale si trovavano si è ribaltato. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo per entrambi non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Tragedia in via Ruggero Marturano a Palermo. Due operai sono caduti da una gru e sono morti. I lavoratori sono precipitati dal carrello che si è ribaltato. intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia. Nell’incidente è rimasto ferito anche un dipendente del negozio di pneumatici Gammicchia. È stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Villa Sofia. Il cestello su cui stavano lavorando gli operai deceduti è caduto finendo sulla tettoia del gommista e ha colpito anche il lavoratore dell’esercizio commerciale. Gli operai stavano lavorando alla ristrutturazione del palazzo. Sarebbero caduti dal decimo piano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Incidente sul lavoro a Palermo, morti due operai caduti da una gru. Lavoravano al decimo piano

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