Tra pochi minuti si svolgerà la seconda manche del Gran Premio di Trentino MXGP 2026, con i piloti pronti a scendere in pista. La prima gara si è conclusa con la vittoria di Lucas Coenen, che cerca ora di confermarsi in questa seconda prova. L’evento si svolge in un circuito all’aperto, con condizioni meteo ideali per la gara di motocross. Gli spettatori sono già presenti lungo i bordi della pista, pronti a seguire le emozioni della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.50 In cerca di riscatto Lucas Coenen, vincitore ieri della Qualifying Race. Il belga è stato vittima di una caduta ed ha concluso al 12° posto la sua gara. 16.45 Sul circuito di Pietramurata, abbiamo assistito alle 14 ad una gara-1 molto combattuta vinta da Jeffrey Herlings. L’olandese cerca ora il bis nella seconda gara, in partenza tra 15?. 16.40 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara-2 MXGP del Gran Premio del Trentino 2026. 14.53 Grazie per averci seguito e appuntamento alle ore 17 per gara-2. 14.52 Vittoria assolutamente strepitosa di Herlings in gara-1, rimonta incredibile dopo che si trovava a 14 secondi dal primo posto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Motocross, GP Trentino MXGP 2026 in DIRETTA: tra poco al via gara-2, Herlings a caccia del bis

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE Motocross, GP Trentino MXGP 2026 in DIRETTA: tra poco il via di gara-1!

LIVE Motocross, GP Trentino MXGP 2026 in DIRETTA: Herlings vince gara-1 dopo una rimonta strepitosa, secondo FebvreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Vince Herlings, seguono Febvre e Vialle.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: LIVE Motocross, GP Trentino MXGP 2026 in DIRETTA: Adamo e Forato per stupire; Motocross oggi in tv, GP Trentino 2026: orari MXGP e MX2, programma, streaming; Sport in TV oggi 18 aprile: orari e programmazione SBK, MXGP e tanto altro; Motocross, GP Trentino 2026: programma, orari, tv, streaming.

Motocross oggi in tv, GP Trentino 2026: orari MXGP e MX2, programma, streamingTutto pronto ad Arco di Trento per il Gran Premio del Trentino 2026, valevole come quinto appuntamento stagionale (il secondo in Italia dopo il round in ... oasport.it

LIVE Motocross, GP Trentino MXGP 2026 in DIRETTA: Herlings vince gara-1 dopo una rimonta strepitosa, secondo FebvreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Trentino 2026, ... oasport.it

Incidente durante una gara di motocross, giovane in gravi condizioni: cosa sappiamo Il ragazzo è stato portato in elisoccorso al Brotzu di Cagliari - facebook.com facebook

Sinnai, cade durante una gara motocross: giovane in gravi condizioni x.com