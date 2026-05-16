Il razzo che cambia per sempre la storia del derby Roma-Lazio

Alle 13.15 di una domenica d’autunno del 1979, una giornata umida e grigia avvolge la città di Roma. In questo clima, si svolge il derby tra le due squadre cittadine, un evento che resterà impresso nella storia del calcio italiano. Durante la partita, un razzo viene lanciato e finisce sul campo, creando scompiglio e rimanendo come un episodio memorabile del confronto. Questo episodio segna un punto di svolta e viene ricordato per la sua particolarità.

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