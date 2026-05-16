Il razzo che cambia per sempre la storia del derby Roma-Lazio
Alle 13.15 di una domenica d’autunno del 1979, una giornata umida e grigia avvolge la città di Roma. In questo clima, si svolge il derby tra le due squadre cittadine, un evento che resterà impresso nella storia del calcio italiano. Durante la partita, un razzo viene lanciato e finisce sul campo, creando scompiglio e rimanendo come un episodio memorabile del confronto. Questo episodio segna un punto di svolta e viene ricordato per la sua particolarità.
Sono le 13.15 di una domenica romana d’autunno del 1979, umida e grigia, di quelle che stringono la Capitale in una morsa di malinconia. All'Olimpico si gioca Roma-Lazio, un rito tribale e identitario. Sugli spalti, oltre sessantamila persone. In Curva Nord c’è Vincenzo Paparelli: 33 anni, meccanico di via Boccea, laziale per vocazione, seduto accanto alla moglie Vanda. Sgranocchia bruscolini in attesa del fischio d'inizio. Una scena di disarmante normalità popolare. Dovrebbe trattarsi soltanto di sport, di tifo e di sano sfottò, ma prima ancora che cominci le cose si mettono diversamente. Dalla Curva Sud romanista, d’un tratto, parte un razzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Dopo le varie dichiarazioni - a sproposito- pare che finalmente si stia cercando di trovare un accordo per il Derby Roma-Lazio. Si è sentito di tutto e onestamente restiamo esterrefatti. Noi comunque vogliamo ricordare che la Serie A è una delle aziende più im facebook
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