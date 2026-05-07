Derby di Roma cambia la data della stracittadina? Le ultime su Roma-Lazio

Nelle ultime ore si sono riaccese le discussioni sulla data e l’orario del derby di Roma tra le squadre della capitale, in programma per la 37esima giornata di Serie A. Dopo aver sembrato confermata, la programmazione dell'incontro è tornata ad essere incerta, lasciando aperti diversi scenari riguardo alla sua possibile modifica. La questione riguarda principalmente le tempistiche e le modalità di svolgimento di uno degli eventi più attesi del calcio italiano.

Sembrava ufficiale, ma nelle ultime ore è tutto tornato in discussione. Parliamo della data e dell’orario del derby Roma-Lazio, match valido per la 37esima giornata di calcio di Serie A. Sarri e Gasp infatti devono fare i conti con gli Internazionali BNL d’Italia (e soprattutto Sinner). Una vera.🔗 Leggi su Romatoday.it

VINCIAMO IL DERBY ALL'ULTIMO! | ROMA-LAZIO 1-2 | HIGHLIGHTS PRIMAVERA 1

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