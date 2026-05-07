Automobilista in shock anafilattico salvato dalla Polizia locale

Un automobilista in viaggio sulla Strada Statale 62 della Cisa, diretto verso Parma, è stato colto da shock anafilattico all’altezza di Pontescodogna, nel comune di Collecchio. La Polizia locale è intervenuta prontamente sul luogo dell’incidente, riuscendo a mettere in sicurezza l’uomo e prestando primo soccorso. Il conducente è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Stava percorrendo al volante della sua auto la Strada Statale 62 della Cisa, diretto verso Parma, quando all’altezza della frazione di Pontescodogna, nel comune di Collecchio, è andato in shock anafilattico.L’uomo, un 40enne residente nel Parmense, ha avuto la prontezza di accostare l’auto a.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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