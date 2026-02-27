Il nuovo San Michele non sarà pronto prima del 2034 Per il progetto un concorso internazionale

Il nuovo San Michele sarà completato non prima del 2034. Per realizzare l’opera, è stato bandito un concorso internazionale, con l’obiettivo di scegliere il progetto migliore. Entro la fine dell’anno si pronunceranno i risultati, dopodiché si procederà allo studio di fattibilità tecnica ed economica, che includerà anche le valutazioni relative ai Comuni interessati dall’opera, seguito dall’iter per ottenere le autorizzazioni necessarie.

All’aggiudicazione del progetto, prevista entro l’anno, seguiranno lo studio di fattibilità tecnica-economica, che verificherà anche le ricadute sui Comuni attraversati dall’opera, e l’iter autorizzativo. A fronte di queste attività la conclusione dell’opera non è essere garantita prima del 2034. Il nuovo Ponte di San Michele tra Calusco d’Adda e Paderno è stato al centro del dibattito della Commissione Territorio, presieduta dal consigliere regionale Jonathan Lobati (Forza Italia), che giovedì 26 febbraio ha incontrato i rappresentanti di Rfi, Italfer e l’assessore regionale ai Lavori Pubblici Claudia Terzi per fare il punto sulle ipotesi progettuali allo studio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Nuovo ponte di Paderno, RFI sceglie l'affiancamento al San Michele: parte il concorso internazionaleIl futuro del collegamento tra Paderno d'Adda e Calusco d'Adda è tracciato: il nuovo ponte sorgerà affiancato all'attuale San Michele.

Temi più discussi: Nuovo Ponte di San Michele, via al concorso; Nuovo Ponte di San Michele: serve un focus sul traffico del Vimercatese; Parco Industriale San Michele, nuovi totem per promuovere l'area; Ponte di Paderno: La gronda merci non passerà dal nuovo San Michele.

Nuovo Ponte di San Michele: serve un focus sul traffico del VimercateseLa futura infrastruttura oggetto di discussione in Commissione Territorio. E il forzista Jacopo Dozio chiede di valutare la compresenza del cantiere con i lavori di Pedemontana. mbnews.it

Commissione Territorio Lombardia: il punto sul nuovo Ponte San MicheleAudizioni con RFI, Italfer e l’Assessore ai Lavori Pubblici Claudia Maria Terzi Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia. Il nuovo Ponte di San Michele tra ... expartibus.it

VALSUSA, VENDESI CASALE CON 2 BOX AUTO E TERRENO CHIUSA DI SAN MICHELE – In un contesto tranquillo e immerso nel verde, F.C. Immobiliare propone in vendita una proprietà ampia e versatile, ideale per chi desidera spazio, indipendenza e m - facebook.com facebook