Il progetto FarCom per Castelmartini
Il progetto Far.Com. riguarda la gestione delle farmacie comunali a Castelmartini. Sandra Palandri è l’amministratore unico della società che si occupa di questa attività. La società è responsabile delle operazioni e delle decisioni relative alle farmacie comunali nella località. Le iniziative prese sono state oggetto di attenzione da parte delle autorità e delle parti coinvolte. La gestione delle farmacie è stata al centro di alcuni interventi e decisioni recenti.
Sandra Palandri, amministratore unico della Far.Com, la società che gestisce le farmacie comunali della Provincia di Pistoia, è soddisfatta del bilancio economico ottenuto nell’anno 2025 e recentemente approvato in assemblea, parla di un progetto, che lei ritiene importante, che prevede lo spostamento, in locali più ampi e funzionali della farmacia comunale di Larciano. "La farmacia è a Castelmartini, in prossimità della transitata via Francesca. Una zona strategica, ma il locale è troppo piccolo. Nel 2023 abbiamo acquistato un immobile, sempre sulla via Francesca, a poche centinaia di metri dall’attuale farmacia comunale. Abbiamo realizzato un progetto urbanistico, curato dall’architetto Marco Del Monte, presentato all’Amministrazione comunale di Larciano, che prevede il recupero dell’area della Baccane, dove si trova l’edificio". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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