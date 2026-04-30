Progetto Musica Giovane il progetto che unisce il Comune e il Rotary Club Ancona-Conero

Il Rotary Club Ancona Conero, con il patrocinio del Comune di Ancona, ha avviato la seconda edizione del concorso “Progetto Musica Giovane”. La manifestazione è rivolta a gruppi musicali non professionisti tra i giovani e mira a promuovere la cultura musicale e la creatività tra i partecipanti. L’iniziativa si svolge in diverse fasi e prevede la selezione di musica originale e cover, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani nel mondo della musica.

Il Rotary Club Ancona Conero promuove, con il patrocinio del Comune di Ancona, la seconda edizione del concorso “Progetto Musica Giovane”, iniziativa rivolta a gruppi musicali giovanili non professionisti con l’obiettivo di stimolare la cultura musicale e la creatività tra i giovani del.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Il Rotary Club Ancona Conero dona 250 panettoni e altri dolci alla CaritasL'iniziativa, resa possibile grazie a Luigi e Vittorio Scoponi, quest'ultimo contitolare di vari Conad cittadini, potrebbe essere bissata per Pasqua... Leggi anche: Il progetto in carcere che unisce libri, musica e reinserimento Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Al via il nuovo spazio dedicato ai giovani: musica, teatro e occasioni di socialità; Crema - Studenti e musica, il progetto; Giovani Protagonisti: il Comune finanzia otto progetti dedicati agli under 35; Musica, giovani e solidarietà: nasce a Conegliano Rencontres Musicales. Sfida tra gruppi musicali emergenti, 'Progetto musica giovane' ad AnconaUn'occasione per promuovere band e musicisti emergenti. ansa.it ` , . FESTA DELLA MUSICA | Evento speciale dedicato al pubblico più giovane e alle famiglie a conclusione del progetto "Musica per Crescere" 2025/2026 - facebook.com facebook