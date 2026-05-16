Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha scritto una lettera aperta a Papa Leone XIV, rivolgendo un appello alle nazioni del mondo affinché si oppongano alle richieste considerate illegali provenienti dagli Stati Uniti. Nella missiva, Pezeshkian ha sottolineato l’importanza di contrastare le richieste di Washington, senza fornire dettagli specifici sulle azioni o le richieste in questione. La comunicazione si inserisce in un contesto di tensione tra Iran e Stati Uniti, con il leader iraniano che si rivolge anche al Papa.

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian si è rivolto a Papa Leone XIV e in una lunga lettera indirizzata al Pontefice ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste "illegali" di Washington. Lo riporta l’agenzia di stampa iraniana Mehr spiegando. Pezeshkian ha affermato che l’aggressione israelo-americana lanciata il 28 febbraio ha portato all’assassinio dell’ayatollah Khamenei, di alte figure politiche e militari e di 3.468 cittadini, con ingenti danni a scuole, università, ospedali, luoghi di culto e infrastrutture. Atti che Pezeshkian ha definito crimini di guerra. Citando passi sia coranici sia biblici che condannano... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il presidente iraniano Pezeshkian scrive a Papa Leone: “Le nazioni contrastino le richieste illegali degli Usa”

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