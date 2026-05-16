Il post sui social che fa scattare l’emergenza la Sezione Cibernetica di Messina intercetta e salva una donna in poche ore
Un messaggio pubblicato su una piattaforma social, ritenuto potenzialmente collegato a un gesto estremo, ha portato all’attivazione di un intervento dalla Sezione Cibernetica di Messina. In poche ore, gli agenti hanno coordinato le operazioni per individuare e salvare una donna coinvolta nella vicenda. L’intervento si è svolto nel rispetto delle procedure di sicurezza e tutela, consentendo di intervenire tempestivamente e di mettere in atto le misure necessarie per garantire l’incolumità della persona.
Un messaggio pubblicato su una piattaforma social, interpretato come possibile indicatore di un gesto estremo, ha attivato una complessa e delicata attività di intervento che ha avuto il suo centro operativo a Messina, dove la Polizia di Stato è riuscita a ricostruire rapidamente la situazione e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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