Israele va annientato | il post sui social del dem monzese che fa scoppiare la polemica

Un post pubblicato sui social da un esponente locale del Partito Democratico ha suscitato reazioni e polemiche. Nel messaggio, l’autore ha scritto che Israele è uno Stato illegittimo e terrorista, e ha affermato che va annientato. La frase è stata condivisa all’interno di una discussione online, attirando l’attenzione su un commento che ha generato diverse reazioni tra utenti e altri rappresentanti politici.

“Israele è uno Stato illegittimo e terrorista, e va annientato”. Così ha scritto sui social, all’interno di una discussione, Michele Gamba, monzese e segretario del Circolo 2 del Pd di Monza. Un post scritto sui social e che ha fatto gridare allo scandalo. Un post che risale a dieci giorni fa. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Sui social il video del bar monzese che ha scatenato la polemicaIl video è circolato nelle scorse ore sui social e vede come protagonista un noto (e parecchio discusso) re del gossip che, con una certa...

“Israele Stato illegittimo, va annientato”. Il post choc del segretario di Circolo del PdLa sinistra istituzionale sembra aver perso contezza del galateo diplomatico nelle questioni che riguardano il conflitto mediorientale.

Argomenti più discussi: Israele Stato illegittimo, va annientato. Il post choc del segretario di Circolo del Pd; SI, TUTTI GLI EBREI!; Israele Stato illegittimo va annientato Il post choc del segretario di Circolo del Pd; Pd nella bufera per le parole di Gamba, Israele Stato illegittimo, va annientato.

«Israele Stato illegittimo, va annientato». Il post choc del segretario di circolo del PDLa teoria di Gamba è stata formulata il 1 aprile su X in una discussione incentrata sulle strategie di Donald Trump ... msn.com

Israele ha assassinato altri tre reporter durante i bombardamenti sul Libano, portando a sei il tragico bilancio in appena due settimane - facebook.com facebook

Nel frattempo, Israele sta cancellando letteralmente sia la Palestina che il Libano. Nessuno stato ha il diritto di rubare/annettere illegalmente territori altrui e di commettere pulizia etnica e massacri sistematici per mantenere una supremazia razziale. L’unione x.com