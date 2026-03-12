Il post piccante di Martina Miliddi scatena le critiche | la Rai lo rimuove dopo poche ore infiammando i social

Martina Miliddi ha pubblicato un post che ha suscitato molte reazioni sui social, portando la Rai a rimuoverlo dopo poche ore. La clip, condivisa sui canali ufficiali del programma Affari Tuoi, mostrava un balletto della ballerina accompagnato da una didascalia che ha generato molte critiche. La decisione di eliminare il contenuto arriva nel tentativo di gestire le reazioni online.

La Rai ha rimosso dai propri social una clip di Affari Tuoi dopo le polemiche scoppiate online per la didascalia scelta per accompagnare un balletto della ballerina Martina Miliddi. Il video, pubblicato il 9 marzo, mostrava una breve performance andata in onda su Affari Tuoi su Rai 1. A far discutere è stata soprattutto la frase inserita nel post social, giudicata da molti utenti ammiccante e sessista. Dopo poche ore, l’azienda ha deciso di rimuovere il contenuto dai propri profili ufficiali, senza diffondere commenti o spiegazioni ufficiali. La vicenda nasce da un contenuto pubblicato sui social della Rai il 9 marzo 2026. Il post rilanciava una clip di una performance di ballo di Martina Miliddi, ex concorrente del talent Amici, entrata negli ultimi mesi nel cast fisso di Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

