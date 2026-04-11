Addio a Fossati | il leader che ha donato autonomia e speranza ai non

È deceduto il presidente del Servizio Cani Guida Lions di Limbiate, figura che ha contribuito a dare autonomia e speranza alle persone non vedenti. La notizia ha suscitato reazioni tra i volontari e i membri dell’associazione, che ricordano il suo impegno nel settore. La sua scomparsa rappresenta un momento di riflessione per l’organizzazione, che si prepara a proseguire il lavoro intrapreso grazie alle sue iniziative.

Il Servizio Cani Guida Lions di Limbiate affronta un momento di profonda trasformazione interiore a causa della scomparsa del suo presidente, Giovanni Fossati. Il leader dell’organizzazione, figura centrale per il supporto alle persone con disabilità nella Brianza, ha lasciato un segno indelebile attraverso l’addestramento di animali guida che garantiscono autonomia e movimento a chi ha deficit visivi. L’eredità di un impegno volto all’autonomia personale. La comunità legata al Servizio Cani Guida dei Lions ha espresso un dolore intenso attraverso comunicazioni ufficiali sui propri canali social, descrivendo il defunto come l’anima stessa dell’associazione e la sua bussola principale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Fossati: il leader che ha donato autonomia e speranza ai non Diocesi, addio al diacono Sergio FossatiNelle prime ore di oggi, giovedì 12 febbraio, è deceduto il diacono permanente Sergio Fossati. Commosso addio a Fossati, artigiano simbolo del lagoLutto a Mandello dove con ingegno e passione Gianmario era stato a lungo contitolare dell'attività di famiglia "Salotti Fossati" portando il proprio...