Giulio Lovera il bimbo morto dopo essere stato investito donerà le cornee
Un gesto di grande altruismo arriva dalla famiglia di un bambino di 9 anni, deceduto dopo essere stato investito da un'auto nel quartiere Loreto di Bergamo. La famiglia ha deciso di donare le cornee del piccolo, trasformando un momento di dolore in un atto di generosità. La decisione è stata comunicata nelle ore successive alla tragica perdita, in un tentativo di portare un po’ di speranza e aiuto ad altre persone.
Bergamo – Nella disperazione un atto d’amore, generosità e altruismo. Quello che ha fatto Giulio Lovera, il bimbo di 9 anni morto dopo essere stato investito da un’auto in piazzale Risorgimento, nel quartiere Loreto. Grazie alle sue cornee un altro bambino potrà tornare a vedere. Dopo il via libera dei genitori, mamma Loredana e papà Giovanni, i medici del Papa Giovanni XXIII hanno provveduto al prelievo degli organi. E oggi, alle 15, alla chiesa parrocchiale di San Paolo Apostolo si svolgeranno i funerali. https:www.ilgiorno.itbergamocronacagiulio-lovera-ku35h60l Nel frattempo proseguono gli accertamenti da parte della Polizia locale per far piena luce sull’esatta dinamica dell’incidente accaduto mercoledì pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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