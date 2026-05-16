Giulio Lovera il bimbo morto dopo essere stato investito donerà le cornee

Da ilgiorno.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gesto di grande altruismo arriva dalla famiglia di un bambino di 9 anni, deceduto dopo essere stato investito da un'auto nel quartiere Loreto di Bergamo. La famiglia ha deciso di donare le cornee del piccolo, trasformando un momento di dolore in un atto di generosità. La decisione è stata comunicata nelle ore successive alla tragica perdita, in un tentativo di portare un po’ di speranza e aiuto ad altre persone.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bergamo – Nella disperazione un atto d’amore, generosità e altruismo. Quello che ha fatto Giulio Lovera, il bimbo di 9 anni morto dopo essere stato investito da un’auto in piazzale Risorgimento, nel quartiere Loreto. Grazie alle sue cornee un altro bambino potrà tornare a vedere. Dopo il via libera dei genitori, mamma Loredana e papà Giovanni, i medici del Papa Giovanni XXIII hanno provveduto al prelievo degli organi.  E oggi, alle 15, alla chiesa parrocchiale di San Paolo Apostolo si svolgeranno i funerali. https:www.ilgiorno.itbergamocronacagiulio-lovera-ku35h60l Nel frattempo proseguono gli accertamenti da parte della Polizia locale per far piena luce sull’esatta dinamica dell’incidente accaduto mercoledì pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

giulio lovera il bimbo morto dopo essere stato investito doner224 le cornee
© Ilgiorno.it - Giulio Lovera, il bimbo morto dopo essere stato investito, donerà le cornee
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

BERGAMO, TRAGEDIA IN STRADA: GIULIO MUORE A 9 ANNI DOPO ESSERE STATO TRAVOLTO DA UNAUTO

Video BERGAMO, TRAGEDIA IN STRADA: GIULIO MUORE A 9 ANNI DOPO ESSERE STATO TRAVOLTO DA UNAUTO

Sullo stesso argomento

Bimbo di 9 anni investito e ucciso a Bergamo: Giulio Lovera lascia i genitori e un fratello più piccoloSi chiamava Giulio Lovera il bimbo di 9 anni morto ieri a Bergamo dopo essere stato investito da un'auto in piazzale Risorgimento mentre attraversava...

Leggi anche: Il ciclista morto dopo essere stato investito da un camion, sit-in nel luogo dell'incidente

giulio lovera giulio lovera il bimboGiulio, l’abbraccio degli amici. Donate le cornee del bimbo investito a BergamoI genitori del bambino investito hanno acconsentito al prelievo: un altro bimbo tornerà a vedere. Un testimone: Il papà ha tentato a lungo di rianimarlo. Disperata l’investitrice, ripeteva di non ave ... ecodibergamo.it

giulio lovera giulio lovera il bimboIl saluto al papà, poi travolto mentre attraversava la strada: Giulio morto a 9 anniIl piccolo Giulio Lovera era sceso dalla vettura del padre per raggiungere il vicino negozio della mamma. Investito da una Smart. Un passante ha tentato di rianimarlo. ecodibergamo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web