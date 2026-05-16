Giulio Lovera il bimbo morto dopo essere stato investito donerà le cornee

Un gesto di grande altruismo arriva dalla famiglia di un bambino di 9 anni, deceduto dopo essere stato investito da un'auto nel quartiere Loreto di Bergamo. La famiglia ha deciso di donare le cornee del piccolo, trasformando un momento di dolore in un atto di generosità. La decisione è stata comunicata nelle ore successive alla tragica perdita, in un tentativo di portare un po’ di speranza e aiuto ad altre persone.

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