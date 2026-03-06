Fulgini lancia la Cagliese | Qui l’ambiente ideale

Fulgini annuncia il ritorno alla Cagliese e descrive l’ambiente come ideale. A otto giornate dalla fine del campionato di Seconda categoria, le squadre si preparano a un finale intenso, con molte sfide ancora da giocare e punti importanti in palio. La stagione sta entrando nella sua fase decisiva e i tifosi attendono con attesa gli ultimi incontri.

A otto giornate dal termine il campionato di Seconda categoria si appresta a vivere un emozionante finale. I numeri del girone A. Nell'ultima giornata il Ca Gallo ha recuperato 3 punti dalla capolista Vadese e la differenza tra le due è ora scesa a due lunghezze. In terza piazza (a meno 6) il sorprendente Cantiano che domani ospiterà proprio il Ca Gallo. La Vadese e la Vigor San Sisto vantano l'attacco più prolifico (36 gol). La Vadese ha anche il primato della difesa meno perforata (19 gol subiti). La Durantina Santa Cecilia è il club che più delle altre ama il risultato di parità (12). Pochi i gol della ventiduesima giornata (solo 7) che hanno contribuito a far registrare 5 vittorie (2 in trasferta) e 3 pareggi, tutti a reti inviolate.