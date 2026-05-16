Il Partito Democratico campano ha annunciato l’ingresso di Luigi Riello, ex procuratore generale di Napoli, che prenderà parte alla segreteria regionale del partito con l’incarico di occuparsi di Giustizia, Legalità e Trasparenza. Riello, che ha ricoperto un ruolo di rilievo nel sistema giudiziario, passa dall’ambito della magistratura a quello della politica. La sua nomina rappresenta un passaggio importante all’interno della struttura organizzativa del partito in regione.

Dal vertice della magistratura alla segreteria regionale del Partito democratico campano. Luigi Riello, ex procuratore generale di Napoli, entra ufficialmente nel Pd con la delega a Giustizia, Legalità e Trasparenza. Una scelta che segna l’ennesimo intreccio tra toghe e politica e che riaccende il dibattito sul rapporto, mai davvero risolto, tra magistratura e impegno partitico. A volerlo nella squadra dirigente dem è stato il segretario regionale Piero De Luca, che punta sull’esperienza dell’ex magistrato per rafforzare il profilo del partito su temi delicati come giustizia e legalità. Riello: “I partiti non possono legiferare ad orecchio”. Riello spiega di aver accolto l’invito “con grande rispetto”, soprattutto in una fase nuova della sua vita professionale dopo il pensionamento dalla magistratura. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il Pd arruola un’altra toga: Riello, ex procuratore generale di Napoli, nella squadra di De Luca

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