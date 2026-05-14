La nuova segreteria del Pd Campania | ci sono lo scrittore De Giovanni l'ex procuratore Riello e l'ex questore Borrelli

La recente segreteria del Partito Democratico in Campania è stata annunciata da Piero De Luca. Tra i componenti figurano lo scrittore e sceneggiatore De Giovanni, l’ex procuratore Riello e l’ex questore Borrelli. De Giovanni ha confermato l’accettazione dell’incarico e ha annunciato le dimissioni dalla Fondazione Premio Napoli. La nuova squadra include inoltre altre figure di rilievo nel panorama politico e istituzionale della regione. La nomina segue le attività di riorganizzazione del partito a livello locale.

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