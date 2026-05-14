Nominata la nuova segreteria del Pd | ci sono lo scrittore De Giovanni e l' ex procuratore generale Riello

È stata annunciata la composizione della nuova segreteria regionale del Partito Democratico. Tra i membri figurano lo scrittore Maurizio De Giovanni, con delega alla cultura, e l'ex procuratore generale di Napoli Luigi Riello, che si occuperà di Giustizia. La squadra include anche altri componenti non specificati e si occupa di ruoli legati alle rispettive aree di competenza. La nomina è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui criteri di selezione o le tempistiche di insediamento.

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