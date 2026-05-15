Scuole da tutta Italia per il Premio Angelo Vassallo | sabato 16 maggio la premiazione a Roma

Sabato 16 maggio alle 10 si svolgerà a Roma, nell’Aula consiliare di Palazzo Valentini, la cerimonia finale della sesta edizione del Premio Angelo Vassallo. L’evento riunisce rappresentanti di scuole provenienti da diverse parti d’Italia, che partecipano alla premiazione. La manifestazione celebra l’impegno di studenti e istituzioni che si sono distinti nell’ambito del premio dedicato al sindaco pescatore. La cerimonia conclusiva si svolge in una sede istituzionale del capoluogo nazionale.

Si terrà sabato 16 maggio, alle 10, nell’Aula consiliare di Palazzo Valentini a Roma, la cerimonia conclusiva della sesta edizione del Premio “Angelo Vassallo – Sindaco Pescatore”. L’iniziativa, secondo quanto comunicato dalla Fondazione Angelo Vassallo e dall’Associazione Battiti di Pesca, ha raccolto quest’anno oltre 300 elaborati provenienti da scuole di ogni ordine e grado. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Cerimonia di Premiazione Ingenio al Femminile 2025

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