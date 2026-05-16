Oggi il panorama politico si concentra sulla questione del pareggio elettorale, un sistema che mira a ridurre le distanze tra le forze politiche in Parlamento. L’obiettivo dichiarato è quello di disarticolare il bipopulismo, ovvero due principali coalizioni che si alternano al potere. Le proposte in discussione prevedono modifiche alle regole di assegnazione dei seggi e alle soglie di sbarramento, con l’intento di creare una rappresentanza più equilibrata e meno polarizzata. In questo quadro, il dibattito coinvolge tutte le forze politiche e diverse associazioni di esperti.

Oggi il programma politico più sensato è quello di resistere, a sinistra a destra e al centro, battersi perché non passi nessuna riforma elettorale diversa da un sistema proporzionale purissimo, e sperare che le prossime elezioni finiscano in una specie di pareggio, cioè senza che nessuno dei due accrocchi elettorali chiamati poli abbia i numeri per formare un governo. A quel punto, così come prevede la Costituzione e la forma di governo parlamentare, la maggioranza per formare un governo si troverà in Aula sulla base di un programma minimo condiviso tra forze politiche diverse ma capaci di costruire un progetto limitato su questioni importanti come sicurezza, sanità e istruzione, cosa che è già successa più volte negli ultimi anni al termine di ogni sbornia populista. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il pareggio elettorale, e il sogno di disarticolare il bipopulismo in Parlamento

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