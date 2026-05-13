Le elezioni presidenziali del 2029 hanno riacceso le discussioni sui possibili scenari politici, con alcuni analisti che ipotizzano un piano predisposto in caso di pareggio elettorale. Secondo alcune fonti, in presenza di un risultato contestato o di stallo, potrebbero essere prese decisioni come le dimissioni anticipate del Capo dello Stato. Le dinamiche politiche più complesse si svolgono, quindi, ben oltre le aule di Palazzo Chigi, sui piani più alti della Repubblica.

Il vero risiko della politica italiana non si starebbe giocando a Palazzo Chigi ma molto più in alto, sul Colle più alto della Repubblica. E infatti, mentre i partiti continuano pubblicamente a parlare di leadership, programmi, alleanze e candidature, nei corridoi parlamentari il ragionamento reale sarebbe ormai un altro: le prossime elezioni potrebbero servire soprattutto a decidere chi eleggerà il prossimo presidente della Repubblica. È questo il retroscena che da settimane attraversa trasversalmente maggioranza, opposizioni, mondi centristi e ambienti istituzionali. Perché dentro i palazzi prende sempre più corpo uno scenario considerato...🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Quirinale 2029, il vero gioco è già iniziato, il “piano Mattarella” in caso di pareggio elettorale: le dimissioni anticipate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Legge elettorale, il vero gioco è il Quirinale: perché FI frena Giorgia Meloni e guarda al dopo Mattarella - RETROSCENA

Quirinale 2029: la sinistra si riorganizza per il dopo Mattarella? Cosa sapere Il mandato di Mattarella scade il 3 febbraio 2029 scatenando manovre per il Quirinale.

Temi più discussi: Pier Ferdinando Casini presidente della Repubblica: Marina Berlusconi, Letta, Schlein e l’operazione per il Quirinale; Gianni Letta, Marina Berlusconi e PD: la corsa al Quirinale è già iniziata. Nasce l’Operazione Colle 2029; Presidenza della Repubblica 2029, possibile alleanza Marina Berlusconi-Pd: ecco il nome in ballo; Marina Berlusconi smentisce La Stampa, nessun contatto tra Gianni Letta e il Pd per il dopo Mattarella.

Secondo La Stampa, #GianniLetta lavora a un possibile incontro tra #MarinaBerlusconi ed Elly #Schlein: obiettivo frenare la riforma elettorale di #Meloni e aprire un canale in vista del Quirinale 2029. Contatti già avviati con Franceschini, Boccia e Casini. x.com

PASTETTA QUIRINALE 2029Nel libro della Genesi vi è un dettaglio di cui per millenni si è taciuto: i giorni che Domineddio dedicò alla creazione del mondo e di tutte le cose non furono sette ma otto. Sì, ci ... opinione.it

In FdI la corsa per il Quirinale è già iniziata e rischia di dividere il partitoMeloni e il suo cerchio ristretto puntano sul fedele Mantovano. Ma si starebbe muovendo autonomamente anche Crosetto. Una sfida a due che smentisce una volta di più l’immagine monolitica dei Fratelli. lettera43.it