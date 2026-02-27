La nuova legge elettorale sta creando discussioni sulla possibile composizione del Parlamento. Secondo le analisi più recenti, la configurazione delle forze politiche potrebbe favorire leggermente il centrodestra, che si presenta con alcune distorsioni rispetto alla precedente legge. La questione rimane aperta e ancora da approfondire, mentre gli effetti concreti sulla rappresentanza sono ancora da verificare.

Cui prodest, cioè a chi giova e quindi a chi conviene la nuova legge elettorale, già ribattezzata lo Stabilicum? In teoria, a vedere sia chi l’ha proposta, sia le prime reazioni («garantisce stabilità e rappresentanza» dice Maurizio Lupi di Nm; «per noi è inaccettabile», tuona Elly Schlein del Pd), la risposta è chiara: è una legge elettorale, un testo base – che dovrà poi passare per la Commissione affari costituzionali e poi per l’aula, con emendamenti e aggiustamenti vari – pensato su misura per il centrodestra. Che, sondaggi alla mano, è in vantaggio sul centrosinistra. Secondo la media di Youtrend di un paio di punti percentuali, secondo alcuni sondaggisti anche di più. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Legge elettorale, come sarebbe il Parlamento: centrodestra in leggero vantaggio (senza il 3% di Vannacci)

Legge elettorale, il testo della riforma depositato in Parlamento dal centrodestraÈ stato depositato in Parlamento il testo di riforma della legge elettorale elaborato dal centrodestra.

Legge elettorale, testo centrodestra depositato in Parlamento. Schlein: “Per noi inaccettabile”Il centrodestra ha depositato in Parlamento il testo di riforma della legge elettorale, frutto di un lungo vertice di maggioranza.

Temi più discussi: Stabilicum, raggiunta intesa sulla legge elettorale: premio di maggioranza e niente preferenze; Nuova legge elettorale ‘Stabilicum’ in lavorazione: cos’è, come funziona e quali novità introduce; Legge elettorale, come sarebbe il Parlamento: centrodestra in leggero vantaggio (senza il 3% di Vannacci); Stabilicum, nella notte la maggioranza trova l’intesa sulla nuova legge elettorale. Come funzionerà.

Legge elettorale, come sarebbe il Parlamento: centrodestra in leggero vantaggio (senza il 3% di Vannacci)Cui prodest, cioè a chi giova e quindi a chi conviene la nuova legge elettorale, già ribattezzata lo Stabilicum? In teoria, a vedere sia chi l’ha proposta, sia le ... ilmessaggero.it

Nuova legge elettorale ‘Stabilicum’ in lavorazione: cos’è, come funziona e quali novità introduceAncora sono indiscrezioni, ma l'impianto base della nuova legge elettorale sarebbe stato messo e l'intesa c'è tra i tecnici della maggioranza. Manca invece la bollinatura dei leader: Giorgia Meloni, ... tg.la7.it

“Invece di pensare ai rider sfruttati pensano alla legge elettorale. Serve sempre più il salario minimo” facebook

Legge elettorale, la proposta del centrodestra: «Per avere stabilità». Schlein: «Inaccettabile. Temono di perdere il referendum» x.com