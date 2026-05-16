Il parco sportivo ha una ' nuova stella' | intitolato il campo di basket a Mario Seravalli
Nel parco Nando Orfei, situato in via Porta Catena a Ferrara, è stato inaugurato un nuovo campo da basket. La struttura è stata intitolata a Mario Seravalli, figura nota tra gli appassionati di basket nella città. La cerimonia di intitolazione ha visto la presenza di rappresentanti locali e alcuni sostenitori dello sport. La scelta di dedicare il campo a Seravalli riflette il suo ruolo di supporto e promozione del basket ferrarese negli ultimi anni.
E’ stato intitolato a Mario Seravalli, stimato sostenitore del basket ferrarese, il campo da basket all'interno del parco Nando Orfei, in via Porta Catena, a Ferrara. La cerimonia di intitolazione ufficiale è avvenuta venerdì 15 alle 18, alla presenza dell'assessore allo Sport Francesco Carità e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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