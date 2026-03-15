Riqualificazioni pronta una nuova area fitness e un campo da basket nel parco

Nel parco di via Istria a Vimercate è stata allestita una nuova area fitness e un campo da basket, realizzate dall’amministrazione comunale per migliorare gli spazi dedicati al benessere dei cittadini. La riqualificazione interessa una zona del parco, ora dotata di attrezzature sportive e di un campo dedicato al basket. L’intervento mira a offrire nuovi punti di aggregazione e attività all’aperto per la comunità.

Nuova area fitness nel parco di via Istria nel comune di Vimercate. L’amministrazione comunale infatti ha deciso di riqualificare la zona creando una nuova area per il benessere e la salute dei cittadini. Il progetto di riqualificazione pensato dall'assessorato alla cura della città fa parte di un programma di manutenzione straordinaria degli spazi verdi cittadini. Fulcro del progetto la creazione di una nuova area fitness all'aperto alla quale va di pari passo la cura del patrimonio arboreo e arbustivo. Di concerto con la creazione dell’area fitness sono state effettuate operazioni di rimonda del secco, abbattimento degli alberi pericolanti o disseccati e sostituzione degli arbusti compromessi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Articoli correlati Sport per tutti: fitness e campo da basket ai giardinettiFine del restyling al parco di via Istria, area fitness e campo da basket "per uno sport senza età". Vimercate: parco fitness e basket per tutti, zero costiIl quartiere Nord di Vimercate ha appena ricevuto una nuova arma contro la sedentarietà, con l’apertura definitiva dell’area fitness e del campo da... Contenuti e approfondimenti su Riqualificazioni pronta una nuova area... Discussioni sull' argomento Riqualificazioni, pronta una nuova area fitness (e un campo da basket) nel parco; Campagnetta, è la volta buona? Una nuova impresa rileva l’appalto del cantiere fermo da due anni; Osservanza, pronta a svelarsi la nuova sede dell’Accademia pianistica di Imola; Morbegno, via Damiani pronta a cambiare volto. Juventus, Tether fa sul serio: pronta una nuova offerta da oltre 2 miliardi per Exor | ESCLUSIVOLa notizia più importante del momento è l’offerta presentata da Tether al consiglio di amministrazione di Exor per rilevare il 65,4% delle azioni della Juventus in mano alla controllante degli Agnelli ... calciomercato.it Sindaca Angelini incontra i cittadini per illustrare cantieri, riqualificazioni e progetti #Riccione #Attualita x.com Adottato il nuovo Piano Operativo Comunale Il Poc è lo strumento che definisce le regole per gli interventi sul territorio nei prossimi anni: riqualificazioni, trasformazioni urbanistiche, recupero di aree ed edifici. Il piano è disponibile per consultazione qui facebook