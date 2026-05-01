A Bagni di Lucca è stato inaugurato ieri il parco dietro il palazzo comunale, che è stato riqualificato e intitolato a Mario Lena. Lena, scrittore e poeta, ha ricoperto il ruolo di sindaco della località per dieci anni. La cerimonia ha coinvolto le autorità locali e i residenti, che hanno assistito alla scopertura della targa commemorativa. La riqualificazione del parco rappresenta un intervento pubblico volto a valorizzare lo spazio verde.

BAGNI DI LUCCA Inaugurata ieri mattina la riqualificazione del parco dietro il palazzo comunale con l’intitolazione a Mario Lena, scrittore e poeta, che fu sindaco di Bagni di Lucca per dieci anni. Molte le autorità istituzionali, civili e militari e i figli di Mario Lena: Andrea e Luca con rispettive consorti, presenti alla cerimonia, apertasi con il taglio del nastro da parte del sindaco Paolo Michelini. "Un grande amministratore, un uomo, un maestro e un poeta – ha detto l’attuale primo cittadino – che ha arricchito e fatto progredire la nostra comunità socialmente e culturalmente, il quale resta e deve restare con gratitudine nella memoria di tutti noi e delle generazioni future".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parco intitolato a Mario Lena. Bagni di Lucca ricorda il sindaco

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