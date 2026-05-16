Il parcheggio del market base di spaccio Arrestato

Un parcheggio di un supermercato è stato usato come punto di riferimento per attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno arrestato un uomo che si trovava a bordo di un Suv, tenuto sotto controllo da tempo. La persona fermata è già nota alle autorità per precedenti legati a reati simili. L'operazione si è conclusa con l’arresto e il sequestro di alcune sostanze, mentre proseguono le indagini per individuare eventuali altri coinvolti.

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Il parcheggio di un supermercato trasformato in base per lo spaccio, un Suv tenuto sotto osservazione dagli investigatori e un volto già noto alle forze dell’ordine. Si è conclusa con un arresto l’operazione della polizia di Stato di Gallarate a Magnago, dove gli agenti dell’Ufficio Investigativo hanno fermato un uomo per detenzione e spaccio. L’indagine è partita da movimenti sospetti segnalati attorno a un’auto abitualmente parcheggiata nell’area commerciale. Gli investigatori hanno quindi predisposto un servizio in abiti borghesi e, una volta individuato il mezzo, hanno riconosciuto il conducente: un soggetto già coinvolto in vicende legate al traffico di droga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il parcheggio del market base di spaccio. Arrestato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 12,000 Deaths A Year: The 90s Gun Violence Crisis That Shook Atlanta Sullo stesso argomento Base di spaccio in campagna. Arrestato 26enneAveva collocato la base operativa dello spaccio in un canneto e, coperto dalla fitta vegetazione, svolgeva i suoi affari loschi pensando di non... Ischia, scoperta base di spaccio: arrestato 43enne con cocaina e hashishBlitz della Polizia di Stato a Barano d’Ischia, dove nel pomeriggio di ieri un 43enne del posto, con precedenti di polizia, è stato arrestato per... Il parcheggio del market base di spaccio. ArrestatoIl parcheggio di un supermercato trasformato in base per lo spaccio, un Suv tenuto sotto osservazione dagli investigatori e un volto già noto alle forze dell’ordine. Si è conclusa con un arresto ... ilgiorno.it Aveva la droga nelle mutande. Preso nel parcheggio del marketAveva la cocaina nascosta negli slip, in pieno giorno, nel parcheggio di un supermercato affollato. Il nascondiglio insospettabile, tuttavia, non è sfuggito agli occhi degli agenti della squadra ... ilrestodelcarlino.it