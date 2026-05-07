Un uomo di 26 anni è stato arrestato dopo aver allestito una base di spaccio in un’area di campagna. La posizione scelta era un canneto nascosto tra la vegetazione, dove svolgeva le sue attività senza essere facilmente individuato. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo aver individuato la posizione e aver effettuato un controllo. È stato trovato con sostanze e materiali utilizzati per lo smercio di droga.

Aveva collocato la base operativa dello spaccio in un canneto e, coperto dalla fitta vegetazione, svolgeva i suoi affari loschi pensando di non essere osservato. Non sapeva però che i carabinieri lo stavano tenendo d’occhio da tempo e che aspettavano solo il momento propizio per far scattare il blitz. Così gli investigatori dell’Arma di Sant’Elpidio a Mare, dopo una meticolosa attività informativa, scaturita anche dall’osservazione costante delle dinamiche sul territorio, in particolare legate al consumo di stupefacenti, hanno avviato nelle ultime settimane alcune specifiche indagini e servizi operativi che hanno permesso di conseguire un importante risultato nel contrasto allo smercio di droghe.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Base di spaccio in campagna. Arrestato 26enne

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