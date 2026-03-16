Dall’elettrodomestico alla tenda da campeggio nasce la Biblioteca degli oggetti Prendi in prestito usa e restituisci
A Firenze, nelle biblioteche comunali, sarà possibile presto prendere in prestito non solo libri ma anche oggetti di uso quotidiano come trapani, macchine fotografiche, proiettori, vaporelle, kit per il giardinaggio e piccoli elettrodomestici. Questa novità permetterà ai cittadini di utilizzare temporaneamente una vasta gamma di oggetti senza acquistarli, restituendoli una volta terminato l’uso. La proposta mira a facilitare l’accesso a strumenti utili senza doverli acquistare.
Firenze, 16 marzo 2026 – Non solo libri. Nelle biblioteche di Firenze presto si potranno prendere in prestito anche oggetti come trapani, macchine fotografiche, proiettori, vaporelle, kit per il giardinaggio o piccoli elettrodomestici. Nasce infatti la " Biblioteca degli oggetti ", un progetto sperimentale approvato dalla giunta comunale che punta a trasformare le biblioteche civiche in luoghi di condivisione e sostenibilità, dove gli oggetti di uso quotidiano, spesso inutilizzati nelle case, tornano a circolare tra i cittadini. A Firenze nasce la "Biblioteca degli oggetti" "Con la Biblioteca degli Oggetti vogliamo dimostrare che la sostenibilità non è un concetto astratto, ma una pratica quotidiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Articoli correlati
Genzano di Roma. Ai Castelli Romani nasce “La Biblioteca dei Semi – Semina di Cultura”. Nelle biblioteche del circuito SCR prendi in prestito semi, coltivi conoscenza, restituisci futuroCronache Cittadine GENZANO DI ROMA (Luciana Vinci) – Il Consorzio Sistema Castelli Romani lancia “La Biblioteca dei Semi – Semina di Cultura”,...
A Milano nasce Leila, la biblioteca degli oggetti: perché comprare quando si può condividere?Milano – La condivisione degli oggetti è una pratica lontana, che esiste da sempre.