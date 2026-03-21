I due tra i grandi protagonisti in Europa | ma il ct Gattuso non li convoca tagliato anche Orsolini Il paradosso di Berna e Cambiaghi Segnano e brillano ma non di azzurro

Due tra i più in forma in Europa sono protagonisti, ma il ct Gattuso non li ha convocati e ha escluso anche Orsolini. Berna e Cambiaghi segnano e si mettono in mostra, ma non vengono chiamati in nazionale. La situazione crea un paradosso, con giocatori che brillano nei rispettivi club e restano fuori dalla squadra azzurra. La notizia arriva proprio mentre il Bologna vive una doccia fredda.

Avanti in Europa, senza rappresentanti in nazionale. La doccia fredda, in casa Bologna, arriva all’indomani della serata che ha scritto una pagina di storia: e non solo perché il club rossoblù non centrava i quarti di finale di Europa League dal 1999, quando nell’allora Coppa Uefa si fermò in semifinale contro il Marsiglia. Questa stagione non è fatta solo delle sette sconfitte casalinghe in 9 uscite che hanno messo in salita il campionato. A Roma, il Bologna ha vinto, seppur dopo i tempi supplementari, la sesta trasferta consecutiva all’interno della stessa annata e non accadeva dal 1929, da 97 anni. Anche questa è storia. E lo è pure il fatto che il Bologna l’unica italiana presente ai quarti tra Champions ed Europa League. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - I due tra i grandi protagonisti in Europa: ma il ct Gattuso non li convoca, tagliato anche Orsolini. Il paradosso di Berna e Cambiaghi. Segnano e brillano, ma non di azzurro Articoli correlati Leggi anche: Pre convocati Italia per i playoff Mondiali: la decisione di Gattuso su Chiesa, c’è una grandissima sorpresa anche. Chi può chiamare il ct azzurro Il CT Gattuso convoca 4 partenopei per il playoff mondialeIl CT della nazionale italiana Gennaro Gattuso, ha diramato la lista dei convocati per i playoff mondiali contro l’Irlanda del Nord, gara in... Tutto quello che riguarda I due tra i grandi protagonisti in... Temi più discussi: Flotte aziendali. Nuova ricerca T&E: fino a 2 milioni di vendite in…; La Romania tra Francia ed Europa, al bivio della Grande Guerra; Le più grandi rimonte nelle gare di ritorno di UEFA Europa League; Roma nel Mondo, città a confronto: al MAXXI il dialogo tra capitali urbane e territori italiani – OAR. Tra le città più trafficate d’Europa ci sono due italiane: viaggiare qui ti fa perdere troppe oreNonostante i grandi sforzi messi in campo per ridurre il problema, molte delle grandi città europee restano ancora afflitte dal traffico intenso. Milioni di automobilisti, che si spostano per lavoro, ... siviaggia.it Germania e Francia vogliono un’Europa a due velocità per superare i veti interniNegli ultimi mesi Germania e Francia hanno intensificato i contatti con gli altri grandi paesi dell’Unione Europea per promuovere un modello di integrazione ‘a due velocità’, che permetta a un gruppo ... rainews.it Il Ministero dei Trasporti ha deciso di allinearsi all'Europa: nessun diritto di prelazione per il proponente. Kompatscher: "Sapremo far valere le nostre possibilità e i nostri diritti" Leggi l’articolo tinyurl.com/ykcnt23c facebook Rincari della benzina, Sanchez abbassa l'Iva dal 21 al 10%. Europa in ordine sparso x.com