Il paese in lutto per Giorgio Vai

Il paese piange la scomparsa di Giorgio Vai, deceduto mercoledì sera all’età di 90 anni. Figura nota nella comunità, Vai era conosciuto per la sua fede religiosa, la passione per la musica e il costante impegno nel volontariato. La sua morte ha suscitato cordoglio tra i cittadini e le associazioni locali, che lo ricordano come una presenza attiva e stimata nel territorio. La famiglia ha annunciato che i funerali si terranno nei prossimi giorni.

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È mancato mercoledì sera, all’età di 90 anni, Giorgio Vai, storico pilastro della comunità, animato da una profonda devozione religiosa, dall’amore per la musica e un impegno instancabile nel volontariato. "Giorgio – racconta il vicesindaco Paolo Piacenti – è stato sempre mosso da un grande amore verso il paese, sospinto da una generosità fuori dal comune". Conosciuto da tutti come ‘il Greco’, Vai perse il padre da giovanissimo, raccogliendone il testimone come sagrestano della chiesa di San Mamante e diventando in seguito direttore del coro parrocchiale. Nel 1966 fu tra i fondatori del Coro Monte Pizzo, di cui divenne maestro e guida per oltre trent’anni e, parallelamente, fece parte del corpo bandistico come trombonista e vice maestro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il paese in lutto per Giorgio Vai ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SI PUÒ SOPRAVVIVERE A TUTTO. ANCHE A SÉ STESSI. GIORGIO MONTANINI passa dal BSMT! Sullo stesso argomento Vai, Vai e Levin: il ritorno del suono Discipline in Italia nel 2026? Domande chiave Come cambierà il suono dei Discipline con l'ingresso di Steve Vai? Chi sono i musicisti che trasformeranno i classici in materia... “Paese che vai… bici che trovi”: al Foto Cine Club di Foggia, una mostra sulle due ruoteThe Voice Generations, le pagelle: il primo bacio di Arisa (5), Hunt e Clementino mariachi (4), Bertè romantica?! (8) Foto a colori, istantanee colte...