Paese che vai… bici che trovi | al Foto Cine Club di Foggia una mostra sulle due ruote

Al Foto Cine Club di Foggia è in corso una mostra dedicata alle biciclette, con immagini a colori che ritraggono scene di vita quotidiana nelle strade della città. Le fotografie catturano momenti spontanei, in cui la bicicletta è protagonista, evidenziando come questa due ruote sia presente nel tessuto urbano e nelle attività di tutti i giorni. La mostra rimarrà aperta fino a fine mese.

Foto a colori, istantanee colte per strada, in scene di quotidianità con un denominatore comune: la bicicletta. Nella sede del Foto Cine Club, a Foggia, le due ruote si prendono la scena: lunedì 9 marzo, alle ore 18, è infatti in programma l'inaugurazione della mostra "Paese che vai. Bici che trovi", patrocinata da Cicloamici Foggia Fiab. In esposizione ci saranno le immagini di Teresa d'Agnessa, che ha raccolto 33 foto legate alla mobilità sostenibile, raccolte nel corso di più anni durante i suoi viaggi in vari Paesi del mondo.