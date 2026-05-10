Nel 2026 in Italia tornerà il suono dei Discipline, con l’aggiunta di Steve Vai nel gruppo. L’annuncio ha suscitato interesse tra gli appassionati di musica, mentre i musicisti coinvolti sono stati rivelati come coloro che trasformeranno i brani classici in nuove interpretazioni. La formazione si prepara a portare in scena un concerto che promette di rinnovare le sonorità storiche del gruppo.

? Domande chiave Come cambierà il suono dei Discipline con l'ingresso di Steve Vai?. Chi sono i musicisti che trasformeranno i classici in materia viva?. Perché questo tour rifiuta la nostalgia per puntare sulla sperimentazione?. Quali città italiane ospiteranno questa nuova visione del rock progressivo?.? In Breve Tour tra Gardone Riviera, Pompei, Bari, Perugia e Udine dal 30 giugno al 6 luglio 2026.. Steve Vai e Danny Carey dei Tool si uniscono a Belew e Levin.. Reinterpretazione dei brani Discipline, Beat e Three of a Perfect Pair degli anni Ottanta.. Il progetto riprende il linguaggio poliritmico e tecnologico nato tra il 1981 e il 1984.. Adrian Belew, Tony Levin e Steve Vai si preparano a riaccendere il linguaggio musicale dei Beat con una serie di concerti in Italia tra il 30 giugno e il 6 luglio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vai, Vai e Levin: il ritorno del suono Discipline in Italia nel 2026

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