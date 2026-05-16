A dare il saluto introduttivo per la nuova edizione del romanzo Purosangue di Francesca Petrucci (MdS editore) sarà lo scrittore Mauro Corona, che firma anche la presentazione del testo, al Salone del Libro di Torino, domani alle 10,30 nello Stand della Regione Toscana. "Ho letto diversi libri dell’autrice di “Purosangue” – scrive Corona – All’inizio della lettura, quelle righe minute e fitte, con pochi a capo, mi hanno terrorizzato. Tanto che, se la storia non mi avesse coinvolto subito, e in pieno, mi sarebbe caduto dalle mani. Invece no, l’ho tenuto ben saldo e sono andato avanti. E vi garantisco che ne è valsa la pena". Purosangue è il primo di una trilogia (composta da Bianconero e Testacoda) di romanzi dedicati a reati di “ zoomafia ”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il nuovo "Purosangue" presentato da Corona

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