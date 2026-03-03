Sinergia tra Comune Ausl e quartiere | inaugurato nell' ex scuola il nuovo ambulatorio del medico di base

Nell'ex scuola di Macerone, in via Cesenatico 5735, nel quartiere Al Mare, è stato inaugurato un nuovo ambulatorio di medicina generale. L’iniziativa coinvolge il Comune, l’Ausl e il quartiere, e mira a offrire servizi sanitari alla comunità locale. L’apertura segna l’avvio di una nuova struttura destinata alla cura dei residenti della zona.

Ha preso ufficialmente avvio, nei locali dell’ex scuola di Macerone in via Cesenatico 5735, nel quartiere Al Mare, la nuova esperienza dell’ambulatorio di medicina generale che servirà la comunità locale. Protagonista è il dottor Antonio Liquori, il cui studio rappresenta un presidio sanitario di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche: Pierantonio chiede aiuto. Chiude l’ambulatorio. Manca il medico di base

Inaugurato il nuovo centro antiviolenza del Campus Bio-Medico di Roma“La violenza contro le donne è un’emergenza che riguarda tutti e che impone impegno e responsabilità.

Altri aggiornamenti su Sinergia tra Comune Ausl e quartiere...

Temi più discussi: Fondazione Cer Parma 2030: nuovi soci fondatori per accelerare la transizione energetica; Nuovi soci fondatori per Fondazione C.E.R. PARMA 2030 – comunicato stampa; Banchi sempre più vuoti a Reggio Emilia e provincia: i dati dell’annuario scolastico. VIDEO.

Restituito alla pubblica fruizione l’archivio degli Ex Spedali Riuniti di SansepolcroLa collaborazione tra Asl Toscana sud est, il comune biturgense e la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana rende fruibile al territorio un prezioso documento della storia medico-sa ... arezzonotizie.it

Potenziamento dell’integrazione socio-sanitaria. Sinergia tra Asl Rieti e Distretti socialiNei giorni scorsi si è svolto un incontro. Presenti, con i vertici Asl Rieti, i Direttori dei Distretti sanitari Rieti 1 e Rieti 2, del Dipartimento di Salute Mentale e del Materno Infantile aziendali ... quotidianosanita.it

Ariano, si rafforza la sinergia tra polizia e cittadini: intervento a Camporeale #ArianoIrpino - facebook.com facebook