Il Museo della Fraternita dei Laici presenta Non solo fiori la mostra personale di Gabriella Tecchi a cura di Laura Davitti

Il Museo della Fraternita dei Laici ospita una mostra personale di Gabriella Tecchi intitolata Non solo fiori. La mostra è curata da Laura Davitti e rimarrà aperta al pubblico a partire dal 13 maggio 2026. L’esposizione presenta una selezione di opere dell’artista, che si concentra su temi diversi rispetto ai soggetti floreali più tradizionali. La rassegna si inserisce nel calendario culturale del museo e sarà visitabile per un periodo limitato.

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Arezzo, 13 maggio 2026 – Il Museo della Fraternita dei Laici presenta Non solo fiori, l a mostra personale di Gabriella Tecchi a cura di Laura Davitti. Dal 17 maggio al Museo della Fraternita dei Laici in Piazza Grande apre al pubblico NON SOLO FIORI, la personale di Gabriella Tecchi. L’esposizione presenta le ultime opere pittoriche dal grande formato di Gabriella Tecchi, dove imponenti fiori e il colore giocano il ruolo di protagonisti. Domenica 17 maggio alle ore 16:00 si terrà l’inaugurazione alla presenza dell’artista con brindisi finale. La mostra Non solo fiori presenta le ultime opere pittoriche di Gabriella Tecchi. I dipinti, dal grande formato, ci accompagnano all’interno dell’universo emotivo di Gabriella attraverso imponenti e colorati fiori e campiture di colore libero.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Museo della Fraternita dei Laici presenta Non solo fiori, la mostra personale di Gabriella Tecchi a cura di Laura Davitti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ultimi giorni per vedere la mostra Scatole Magiche di Dalila Chessa al Museo della Fraternita dei LaiciArezzo, 6 aprile 2026 – Ultimi giorni per vedere la mostra Scatole Magiche di Dalila Chessa a cura di Laura Davitti al Museo della Fraternita dei... Paola Garavelli è la nuova direttrice della Fraternita dei LaiciIl Magistrato della Fraternita dei Laici ha annunciato ufficialmente la nomina di Paola Garavelli come nuovo direttrice dell'ente. Temi più discussi: Polvere di Stelle, i 100 anni di Unoaerre; Bicchiere di storia: la scoperta dei vini entra in Fraternita; Il Chianti in mostra in Fraternita; Chianti Arezzo art experience. CHIANTI AREZZO ART EXPERIENCE sabato 9 maggio, tappa della Chianti Lovers Week 2026 Sfoglia l'anteprima dell'articolo nelle immagini sotto Per la versione integrale, link nella PRIMA RISPOSTA o in bio #ChiantiLoversWeek2026 #ChiantiArezzoAr x.com Il Museo della Fraternita dei Laici presenta Florilegium CruentumArezzo, 14 settembre 2024 – Il Museo della Fraternita dei Laici presenta Florilegium Cruentum, la mostra personale di Elisa Zadi a cura di Laura Davitti. Dal 21 settembre 2024 al Museo della ... lanazione.it Foiano chiude le celebrazioni per i 50 anni del Museo Civico della FraternitaArezzo, 17 ottobre 2025 – Il Museo Civico della Fraternita di Santa Maria – conosciuto anche come Museo di S. Eufemia – conclude nel fine settimana del 18 e 19 ottobre le celebrazioni dedicate ai suoi ... lanazione.it